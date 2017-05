Coreia do Norte confirma sucesso em lançamento de novo míssil

Seul – A Coreia do Norte confirmou nesta segunda-feira o lançamento com sucesso de um novo tipo de míssil balístico de médio a longo alcance batizado como Hwasong 12, capaz de levar uma ogiva nuclear “de grande tamanho”, informou a agência estatal norte-coreana “KCNA”.

O líder do regime, Kim Jong-un, esteve presente no lançamento deste domingo que, segundo detalhou a agência, aconteceu às 4h58 (horário local, 17h28 de sábado em Brasília).

Pyongyang fez o lançamento com o fim de “verificar as especificações táticas e técnicas do recém desenvolvido míssil balístico capaz de levar uma ogiva nuclear pesada de grande tamanho”

“O projétil atingiu com precisão seu alvo em águas abertas a 787 quilômetros depois de voar a uma altura máxima de 2.111 quilômetros ao longo de sua órbita de voo prevista”, detalhou a “KCNA”.

Observando a operação, Kim advertiu aos Estados Unidos de que “não deveria ignorar ou subestimar a realidade de que seu território e suas operações na região do Pacífico estão na mira de fogo” da Coreia do Norte, segundo declarações citadas pela agência estatal.

O líder norte-coreano ordenou aos cientistas e técnicos que continuem desenvolvendo continuamente armas nucleares mais precisas e diversas, e meios de ataque nuclear”.

A Coreia do Norte advertiu os EUA de que se “tentar provocá-la”, não escapará do pior “desastre da história”.