Coreia do Norte confirma lançamento bem-sucedido de míssil

A Coreia do Norte confirmou, nesta segunda-feira (21), o lançamento “bem-sucedido” de um míssil balístico de médio alcance – informou a imprensa estatal de Pyongyang, acrescentando que o armamento agora está pronto para ser deslocado para ações militares.

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, supervisionou o lançamento, relatou a agência oficial KCNA, segundo a qual Kim “aprovou a mobilização desse sistema de armamento para a ação”.

De acordo com a KCNA, o míssil é do tipo Pukguksong-2, que usa combustível sólido, o que encurta – consideravelmente – o tempo de abastecimento em comparação aos mísseis alimentados com combustível líquido.

“Agora que os dados técnicos e táticos cumprem as exigências do Partido, esse tipo de míssil deve ser produzido rapidamente em série para armar as forças estratégicas” do Exército, declarou Kim, citado pela agência estatal.

A KCNA informou que o teste aponta para “uma verificação final de todos os registros técnicos do sistema de armamento, para examinar a fundo sua adaptabilidade a diversas condições de batalha, antes de sua mobilização nas unidades militares para a ação”.