Coreia do Norte celebra lançamento de seu último míssil

Seul – A Coreia do Norte celebrou seu último lançamento de mísseis com um desfile nas ruas de Pyongyang para os cientistas e técnicos por trás deste novo teste armamentístico, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira pela agência estatal “KCNA”.

Milhares de pessoas aplaudiram ontem nas avenidas da capital norte-coreana os responsáveis pelo lançamento do Hwasong 12, o míssil de meio alcance disparado no último domingo, segundo o texto e as fotos publicados hoje pela “KCNA”.

“As ruas da nossa capital Pyongyang se encheram de uma atmosfera festiva para dar as boas-vindas aos cientistas da defesa nacional”, diz o texto.

Adultos, estudantes e crianças festejaram a passagem do comboio de ônibus que transportou aos cientistas até a Colina de Mansudae, onde depositaram flores nas estátuas dos ex-líderes Kim Il-sung e Kim Jong-il, antes de serem recebidos pelo vice-presidente do comitê central do Partido dos Trabalhadores, Ri Man-gon.

A Coreia do Norte lançou no domingo o Hwasong-12, o míssil de seu programa armamentístico que mostrou o melhor rendimento até a data (independentemente de seus foguetes espaciais, que a comunidade internacional considera míssil secreto).

O míssil viajou quase 800 quilômetros e poderia ter superado os 4 mil se tivesse sido lançado com um ângulo mais perpendicular, segundo os especialistas.