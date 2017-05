Coreia do Norte caminha para obter míssil nuclear, dizem EUA

Washington – A Coreia do Norte, caso não seja fiscalizada, está em um caminho “inevitável” para obter um míssil com armas nucleares capaz de atingir os Estados Unidos, disse nesta terça-feira o diretor da Agência de Inteligência da Defesa dos EUA, o tenente-general Vincent Stewart, durante audiência no Senado.

Os comentários são a indicação mais recente de crescente preocupação norte-americana sobre os programas de mísseis e armas nucleares de Pyongyang, que a Coreia do Norte diz serem necessários para autodefesa.

Parlamentares norte-americanos pressionaram Stewart e o diretor da Inteligência Nacional, Dan Coats, para estimarem o quão longe a Coreia do Norte está de obter um míssil balístico intercontinental (ICBM) que pode atingir os EUA.

Eles se negaram repetidamente a dar uma estimativa, dizendo que isto iria revelar conhecimento norte-americano sobre capacidades da Coreia do Norte, mas Stewart alertou ao painel que o risco está aumentando.

“Se deixado em sua trajetória atual, o regime irá finalmente ter sucesso em colocar um míssil armado nuclearmente capaz de ameaçar o território dos Estados Unidos”, disse Stewart.

“Embora quase impossível de prever quando esta capacidade será operacional, o regime norte-coreano está comprometido e em um caminho onde esta capacidade é inevitável”.