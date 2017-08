Coreia do Norte adverte Japão sobre “autodestruição iminente”

A Coreia do Norte advertiu nesta quinta-feira o Japão sobre o risco de “autodestruição iminente” do país por sua aliança com os Estados Unidos, em meio à tensão por mais um tiro de míssil norte-coreano, que, desta última vez, sobrevoou o arquipélago japonês.

A agência oficial norte-coreana KCNA criticou a ex-potência colonial ao afirmar que o “Japão agora vem com as mangas arregaçadas para apoiar os movimentos bélicos de seu amo” contra a Coreia do Norte.

O “vínculo militar” entre os dois aliados se tornou uma “séria ameaça” para a Península Coreana, adverte a KCNA.

“As medidas de resposta norte-coreanas mais duras incluem advertir o Japão a evitar perder o controle para não vislumbrar sua autodestruição iminente” seguindo cegamente os Estados Unidos.

Na terça-feira, a Coreia do Norte colocou o Japão em estado de alerta ao disparar um míssil de médio alcance que passou sobre o leste do arquipélago que caiu no mar, provocando a condenação internacional.

O premier japonês, Shinzo Abe, denunciou o lançamento como “uma ameaça grave, séria e sem precedentes”, e concordou com o presidente americano, Donald Trump, sobre a necessidade de “incrementar a pressão exercida sobre a Coreia do Norte”.