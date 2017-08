Coreia do Norte abre comporta de barragem na fronteira com o Sul

Seul – A Coreia do Norte abriu nesta segunda-feira, sem aviso prévio, a comporta de uma barragem situada na fronteira com a Coreia do Sul, o que elevou o nível da água de um rio situado entre os dois países “de maneira perigosa”, segundo fontes de Seul.

As autoridades de Pyongyang abriram a comporta da represa Hwanggang, ao oeste da fronteira, o que fez o nível de rio Imjin subir até os 5,97 metros na parte sul-coreana, informou a agência local “Yonhap”.

A cheia do rio pode ter consequências graves para os habitantes da parte sul da fronteira e, caso o nível da água supere os 7,5 metros, o problema será considerado como uma situação de crise.

Em 2009, seis cidadãos sul-coreanos morreram após a Coreia do Norte abrir de repente a comporta da barragem, e desde então o regime de Pyongyang se comprometeu a avisar antes de fazê-lo novamente.

Nesta ocasião, a Coreia do Norte não comunicou a abertura da represa, algo que foi detectado pelo exército sul-coreano desdobrado na região.