Moscou – O vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que o governo russo está preocupado pelo fato de os contatos com o governo de Donald Trump ainda não terem levado a mudanças positivas na relação com os Estados Unidos, de acordo com agências de notícias russas nesta terça-feira.

Ryabkov afimou ainda, segundo as agências, que como potências nucleares, a Rússia e os Estados Unidos não podem manter as relações em um nível tão baixo como o atual.