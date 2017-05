Conservadores têm vantagem recorde para as eleições britânicas

Londres – O Partido Conservador da primeira-ministra britânica Theresa May abriu 22 pontos de vantagem contra o Partido Trabalhista, de oposição, na disputa da eleição nacional de 8 de junho, mostrou uma pesquisa da ICM para o jornal The Guardian nesta segunda-feira.

O levantamento mostrou os Conservadores com 49 por cento, dois pontos percentuais a mais do registrado na pesquisa ICM para o The Guardian na última semana, com os trabalhistas caindo um ponto para 27 por cento.

A vantagem do Partido Conservador é a maior já registrada em uma pesquisa eleitoral feita pela ICM, segundo o pesquisador.

O Partido Liberal-Democrata, de centro, apareceu com 9 por cento, um ponto a mais do que na pesquisa anterior, enquanto o Partido da Independência do Reino Unido, anti-União Europeia,caiu dois pontos, passando a 6 por cento.

A ICM entrevistou online 2.038 adultos entre os dias 5 e 7 de maio.