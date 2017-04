Conservadores no Reino Unido têm vantagem em pesquisa eleitoral

Londres – O partido conservador da primeira-ministra Theresa May manteve vantagem de 19 pontos percentuais sobre o Partido Trabalhista em uma pesquisa do grupo Opinium neste sábado, ajudada pela queda do apoio ao principal partido da oposição e ao grupo anti-UEantes do uma eleição em junho.

De acordo com uma pesquisa online de 2.003 eleitores realizada em 19 e 20 de abril, cerca de 45 por cento dos eleitores disseram que votariam no Partido Conservador, 7 por cento mais que na semana passada e antes de May ter convocado uma eleição nacional para 8 de junho.

O apoio ao Partido Trabalhista ficou em 26 por cento, queda de 3 pontos percentuais, enquanto o Ukip, que também defende a saída da União Europeia, caiu 5 pontos, a 9 por cento. Os democratas liberais subiram 4 pontos para 11 por cento.