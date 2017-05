Conservadores ganham espaço em eleições municipais do Reino Unido

Londres – O Partido Conservador britânico, da primeira-ministra Theresa May, ganhou em cinco novos municípios, enquanto que a oposição trabalhista perdeu dois, de acordo com os primeiros resultados divulgados nesta sexta-feira das eleições municipais no Reino Unido.

Mais de sete milhões de britânicos foram chamados ontem às urnas para decidir a composição de 88 dos 418 conselhos municipais do país e os prefeitos de seis áreas metropolitanas recém-criadas, em um pleito onde os partidos medem suas forças restando cinco semanas para as eleições gerais, no dia 8 de junho.

Muitos municípios, incluindo 32 escoceses, começam nesta manhã a recontagem de votos, e os resultados devem ser divulgados a partir do meio-dia (hora local).

Com os resultados já conhecidos, os conservadores somam 429 vereadores, um aumento de 109, enquanto que os trabalhistas contam com 231, um retrocesso de 58.

O Liberal Democratas somam 111 vereadores – uma perda de nove -, o galês Plaid Cymru consegue 10 vereadores, até 40, e os verdes ganham quatro vereadores, até 10.

O Partido de Independência do Reino Unido, por sua vez, não ganhou nenhum vereador até o momento, o que representa uma perda de 30 representantes nos municípios com os resultados já divulgados.

Em total, estas eleições irão determinar a composição de 34 dos 353 conselhos municipais na Inglaterra, bem como dos 32 na Escócia e 22 no País de Gales.