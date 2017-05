Conservadores conquistam espaço em eleições locais britânicas

Londres – O Partido Conservador do Reino Unido, atualmente no poder, conquistou mais de 100 assentos em conselhos locais da Inglaterra e do País de Gales, sugerindo que a primeira-ministra Theresa May pode aumentar sua maioria parlamentar na eleição nacional do dia 8 de junho.

Eleitores votaram na quinta-feira para escolher milhares de ocupantes de postos de governos locais por toda a Escócia e em partes da Inglaterra e do País de Gales, assim como alguns novos postos regionais.

O Partido Conservador, de Theresa May, já conquistou o controle de cinco conselhos e ganhou uma corrida pela prefeitura na qual os votos do Partido de Independência do Reino Unido, que é anti-União Europeia, caíram em comparação com uma forte performance em uma pesquisa de quatro anos atrás, quando muitos assentos foram disputados pela última vez.

O Partido Trabalhista, oposição de centro-esquerda que está atrás do Partido Conservador em muitas pesquisas de opinião para as eleições nacionais de junho, deve perder terreno na Escócia, um tradicional reduto agora dominado pelo Partido Nacional Escocês.