Conselho de Segurança recebe projeto de resolução sobre Síria

Estados Unidos, França e Reino Unido apresentaram um projeto de resolução ao Conselho de Segurança das Nações Unidas pedindo uma investigação do suposto ataque químico na Síria, anunciou nesta terça-feira o embaixador britânico.

Esta medida vai requerer total cooperação com a investigação do suposto ataque que aconteceu na localidade rebelde de Khan Sheikhun, indicou o embaixador Matthew Rycroft no Twitter.

“Devemos tentar, de boa fé, fazer o melhor que pudermos para conseguir uma resolução condenando o ataque, solicitando uma investigação profunda”, afirmou, por sua vez, o embaixador francês François Delattre a los periodistas.