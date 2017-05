Conselho de Guardiães do Irã valida vitória de Rohani

Teerã – O Conselho de Guardiães do Irã confirmou nesta terça-feira a validade dos resultados do pleito presidencial deste mês, que reelegeu Hassan Rohani para seu segundo mandato e cuja cerimônia de posse deve ocorrer em 6 de agosto, ao término de sua primeira gestão.

A decisão foi tomada depois que o órgão responsável por supervisionar as eleições analisou as denúncias de irregularidades apresentadas por alguns candidatos, segundo a imprensa estatal.

Rohani foi reeleito com 57% dos votos, contra 38% do segundo colocado, o clérigo conservador Ebrahim Raisi.

O deputado Ahmad Amirabadi explicou à imprensa estatal que a cerimônia de posse será realizada quatro ou cinco dias após a ratificação de Rohani por parte do líder supremo, Ali Khamenei, e com isso a previsão é de que aconteça em 6 de agosto.

Após a cerimônia de posse, o presidente terá duas semanas para apresentar a composição do novo governo ao Parlamento, acrescentou Amirabadi.

Derrotado nas urnas, Raisi denunciou irregularidades no processo eleitoral, como a de que escritórios do governo teriam sido usados pela campanha de Rohani e a de que em vários distritos nos quais ele era favorito as cédulas chegaram com horas de atraso.

Diante destas críticas, o Ministério do Interior defendeu a lisura das eleições, afirmando que aconteceram de forma “totalmente legal e limpa”.