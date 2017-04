Connecticut pode ser 1º estado dos EUA a usar drones com armas

O estado de Connecticut, na costa leste dos Estados Unidos, pode aprovar hoje (5) um projeto de lei que permite à polícia usar drones (aparelhos voadores guiados por controle remoto) equipados com armas letais.

Caso a lei seja aprovada, o estado será o primeiro dos EUA a adotar a medida. A proposta já passou pelo Comitê Judiciário e teve 34 votos favoráveis e sete contrários.

O projeto está na pauta do plenário da Câmara dos Representantes (Parlamento) de Connecticut. O texto original, enviado pelo governo, visava proibir o uso de drones para residentes, depois que um morador, da cidade acoplou uma pistola e um lança-chamas a um drone.

A proposta foi rejeitada três vezes até que uma emenda manteve a proibição civil, mas permitiu que drones armados possam ser usados pela polícia.

Já existe um precedente legal nos EUA, uma vez que, desde 2015, o estado de Dakota do Norte permite que a polícia use drones equipados com armas não-letais, como bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e balas de borracha.

Apoiadores do projeto defendem que os drones armados podem ajudar a polícia a proteger a população, como num ataque terrorista, por exemplo.

Mas entidades de defesa de direitos civis estão preocupadas com possíveis casos de abuso policial no uso dos equipamentos, caso a lei seja aprovada.