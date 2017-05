Elevação do teto da dívida dos EUA será votada antes de agosto

Washington – O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, assegurou aos investidores que o Congresso irá anunciar um novo prazo para votar o limite do teto da dívida antes do fim do prazo para o cumprimento das obrigações do governo.

“A questão do teto da dívida ficará resolvida”, disse Ryan, um dia após o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, ter advertido os deputados que o Congresso precisa votar para aumentar o teto da dívida, de quase US$ 20 trilhões, antes de suas férias de agosto.