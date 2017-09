Congresso dos EUA retoma trabalhos de olho na Coreia do Norte

O Congresso dos Estados Unidos volta do recesso de verão nesta terça-feira com a pauta cheia. Para começar, os congressistas voltam com pouco tempo para lidar com o aumento da dívida a fim de evitar um entrave do governo.

O presidente Donald Trump também deve começar a marcar conversas com líderes republicanos para articular a reforma tributária. Até agora, seu governo não aprovou nenhuma grande pauta no Congresso, embora detenha a maioria.

Durante o recesso, as demandas continuaram a aparecer. A tempestade Harvey, que atingiu o Texas e deixou um estrago estimado entre 80 e 100 bilhões de dólares.

Trump já deixou claro que irá recorrer ao Congresso em prol da aprovação de recursos para reconstrução, especialmente na cidade de Houston, região petroleira que mais foi prejudicada pela tempestade.

Espera-se que os legisladores ajam com celeridade para aprovar um pacote de 7,4 bilhões de dólares em ajuda de emergência, e 450 milhões adicionais para financiar as perdas a pequenos negócios da região.

A Comissão que investiga as intervenções russas nas eleições de 2018 também volta à ativa. Descobrir qual foi a participação do presidente e de sua equipe de campanha no conluio com a Rússia é uma das prioridades, especialmente dos democratas. Na agenda, está o depoimento e Michael Cohen, um executivo veterano das Organizações Trump.

Na semana passada, notícias apontaram que Cohen teria pedido ajuda ao Kremlin, ainda no ano passado, para a construção de uma Trump Tower em Moscou. O presidente nega a participação e o envolvimento de qualquer pessoa de sua campanha em conversas com o governo russo.

Como se não bastasse, a ameaça norte-coreana voltou a rondar os Estados Unidos. Após o país ter testado uma bomba de hidrogênio no último domingo, a equipe de defesa do governo Trump se mobilizou para garantir que quaisquer ameaças seriam devidamente revidadas.

Mas algumas das ações podem depender de aprovação prévia do Congresso, em geral crítico à verborragia de Trump nas redes sociais. Trabalho não vai faltar em Washington.