Confrontos étnicos deixam 24 mortos no Congo

Kinshasa – Pelo menos 24 pessoas morreram, 19 delas mulheres, em enfrentamentos étnicos entre os bantus e o povo pigmeu twa em Moba, no sudeste da República Democrática do Congo, informaram nesta segunda-feira fontes governamentais.

“Os últimos confrontos acabaram com a vida de 24 pessoas e deixaram oito feridos entre as comunidades bantu e dos pigmeus”, disse à Agência Efe o governador da província de Tanganica, Muyej Richard.

Durante os enfrentamentos, as partes em conflito também queimaram casas e utilizaram armas brancas como facões e flechas, segundo o governador, que acusou os pigmeus de estarem por trás dos ataques contra os bantus.

Os enfrentamentos acontecem desde o último dia 11 de janeiro na província de Tanganica, onde no início da semana passada morreram outras 19 pessoas.

Segundo informou hoje em sua conta no Twitter o comitê de direitos humanos das Nações Unidas na República Democrática do Congo, os ataques entre as etnias bantu e os pigmeus twa custaram a vida de 158 pessoas e deixaram 205 feridos e 50 vítimas de estupros desde julho do ano passado na província de Tanganica.

“Na maioria dos casos são disputas pela terra, algo pelo que estiveram lutando nos últimos anos várias comunidades, mas neste ano os conflitos se multiplicaram”, acrescentou Muyej.

O governador lamentou o baixo número de forças de segurança na província, já que na maioria dos casos chegam ao local quando os ataques terminaram.

Por isso, Muyej pediu que o Executivo nacional busque uma solução às incursões cada vez mais frequentes de rebeldes membros desta etnia na região, com o apoio das forças armadas da República Democrática do Congo.

A província de Tanganica, que foi criada recentemente, é palco frequente de enfrentamentos entre as comunidades pigmeia e bantú, que fizeram várias vítimas nos últimos anos.

Nesse sentido, dirigentes do país reivindicaram recentemente a realização de uma conferência de paz entre ambas comunidades para solucionar o conflito.