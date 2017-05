Condado britânico resolve empate em eleição com disputa de palito

Uma coalizão de partidos derrotou os conservadores em um condado britânico do nordeste do país nas eleições locais de quinta-feira, que só foi definida nesta sexta-feira em um desempate com a disputa do palito mais curto.

A cadeira dependia do resultado do distrito de South Blyth.

Empatados após duas recontagens dos votos, a candidata liberal-democrata de South Blyth, Lesley Rickerby, derrotou o conservador Daniel Carr ao escolher o palito correto.

Northumberland council election. Last seat decided with a straw draw! Really. lib Dem win denies Conservatives majority. #LocalElection pic.twitter.com/LzfNLiiKiB — Fergus Hewison (@BBCFHewison) May 5, 2017

Esta foi a modalidade de desempate escolhida pelo funcionário da Comissão Eleitoral, que preferiu esta opção ao cara e coroa com uma moeda.

Apesar da vitória, Rickerby descreveu a experiência como “muito traumática”.

“É incrível, levando em consideração que temos um serviço democrático, que acabemos disputando nos palitos”, disse.

“Foi muito traumático e certamente preferia ter a maioria. Mas como funciona nosso sistema, após duas recontagens não tínhamos alternativa”.