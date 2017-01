Como a Finlândia quer ser livre de tabaco até 2040

São Paulo — A Finlândia tem um objetivo ousado: quer ser um país livre de consumo de tabaco até 2040. O plano conta com duas frentes. A primeira é prevenir que cidadãos comecem a fumar. A segunda, ajudar fumantes a largar o vício. O plano vai além dos cigarros e abrange também qualquer forma de consumo de tabaco, em especial os cigarros eletrônicos.

“Não queremos cair na cilada de políticas que querem o que é menos danoso”, disse à CNN Kaari Paaso, chefe da unidade de prevenção de dados do Ministério da Saúde e de Assuntos Sociais da Finlândia. Ele ressalta que a ideia do menos perigoso costuma levar a novos vícios.

Como parte da estratégia, desde o início deste ano, o governo tem aplicado novas taxas para dificultar a compra e o consumo de tabaco e derivados.

Após causar choque em pequenos e grandes comerciantes, que acharam o aumento muito alto, o governo explicou que esse é apenas o primeiro de uma série anual de reajustes previstos no programa de combate ao consumo de tabaco.

Além de atacar o bolso, o governo tem apertado o cerco sobre onde é permitido fumar na Finlândia. Nos últimos anos, por exemplo, uma nova lei proibia que um adulto fumasse dentro de um carro se um menor de 15 anos estivesse presente.

Especialistas têm apoiado as decisões do governo finlandês. Eles acreditam que o país tem avançado bastante na diminuição do consumo de tabaco.