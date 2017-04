Comissão Europeia diz que fará recomendação sobre Brexit em maio

Bruxelas – A Comissão Europeia (CE) confirmou nesta terça-feira que publicará sua recomendação para as negociações do “Brexit” em 3 de maio e precisou que o negociador-chefe do Executivo comunitário nessa matéria, Michel Barnier, já mantém conversas regulares com os 27 Estados-membros.

“Barnier está em contato com os vinte e sete Estados-membros, esse é o núcleo de seu trabalho à medida que nos aproximamos da cúpula europeia de 29 de abril, onde as diretrizes políticas para as negociações do artigo 50 serão, esperamos, aprovadas, e depois, teremos a recomendação da Comissão em 3 de maio “, explicou o porta-voz do Executivo comunitário, Margaritis Schinas.

Na coletiva de imprensa diária da Comissão, o porta-voz considerou “natural” que Barnier debata com os Vinte e sete para “assegurar que o processo irá progredir de forma ordenada”.

A ativação do artigo 50 abriu em 29 de março um processo de dois anos de negociações oficiais entre a União Europeia e o Reino Unido para tratar de chegar a um acordo de saída desse país.

Após a publicação da minuta com as diretrizes das negociações por parte do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, os líderes dos Vinte e sete devem adotá-las por consenso na cúpula extraordinária convocada para 29 de abril.

Quatro dias depois, o Executivo comunitário transmitirá ao Conselho sua recomendação para as negociações com Londres.