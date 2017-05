Comissão confirma vitória de Moon nas eleições sul-coreanas

Seul – O liberal Moon Jae-in venceu as eleições presidenciais encerradas ontem na Coreia do Sul, segundo confirmou nesta quarta-feira (data local) a Comissão Eleitoral Nacional (NEC).

Com mais de 88% dos votos apurados, Moon atingiu 40,28% dos sufrágios, frente ao 25,08% de seu perseguidor imediato, o conservador Hong Yoon-pyo.

O centrista Ahn Cheol-soo, que no início da campanha era visto como o principal candidato para bater de frente com Moon, foi finalmente o terceiro candidato mais votado, com 21,49% dos votos.

Em quarto lugar aparece Yoo Seung-min (6,63%), do conservador Partido Bareun (uma cisão da legenda da presidente anterior, Park Geun-hye, após o escândalo da “Rasputina”), e em quinto a progressista Sim Sang-jeung (5,98%), do Partido da Justiça, a única mulher entre os 13 candidatos dos pleitos presidenciais sul-coreanos.

As eleições estiveram enormemente condicionadas pelo escândalo de corrupção da “Rasputina”, que provocou a destituição de Park Geun-hye em março e forçou a antecipação para maio das eleições, previstas inicialmente para dezembro.

Estas eleições presidenciais registraram a maior participação em duas décadas, 77,2%, cifra que demonstra a indignação gerada por um escândalo que explodiu há pouco mais de seis meses e levou milhões de sul-coreanos às ruas para pedir a renúncia de Park.

A ex-presidente, que está em prisão preventiva, foi acusada de criar uma rede com sua amiga Choi Soon-sil, conhecida como “Rasputina” por sua influência sobre a ex-presidente, que supostamente obteve milhões de dólares em subornos de grandes empresas.