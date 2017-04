Começa reabertura da fronteira entre Colômbia e Venezuela

Bogotá – A fronteira entre Colômbia e Venezuela, que foi fechada em agosto de 2015 por ordem do presidente do segundo país, Nicolás Maduro, iniciou neste domingo uma reabertura temporária para permitir a passagem de veículos que ficaram retidos, informou a chancelaria colombiana.

A reabertura da Ponte Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta as cidades de Cúcuta, no departamento Norte de Santander (Colômbia), e Ureña, no estado de Táchira (Venezuela), começou por volta das 13h (horário local, 15h de Brasília) e deve durar até 18h (20h).

O objetivo é que possam passar os veículos que ficaram retidos de um ou outro lado da fronteira por ocasião do fechamento de 2015.

A passagem limítrofe foi reaberta para pedestres em agosto do ano passado, ainda que com algumas restrições.

Desde a primeira hora da manhã, muitos veículos encontravam-se perto da passagem fronteiriça esperando sua reabertura temporária para poder voltar a seus países. EFE