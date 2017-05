Começa o 2º turno nos territórios ultramarinos da França

Paris – Os colégios eleitorais nos territórios franceses do arquipélago de Saint-Pierre e Miquelon, situado ao sul da ilha canadense de Newfoundland , abriram suas portas neste sábado para dar início ao segundo turno das eleições presidenciais da França.

Às 10h GMT (7h em Brasília) a votação foi aberta para 5 mil eleitores. Depois será a vez da Guiana Francesa (às 11 GMT, 8h em Brasília) e das Antilhas (12 GMT, 9h em Brasília).

Nesses territórios, na Polinésia Francesa e para os franceses residentes no continente americano a votação se desenvolve no sábado e não no domingo, como na França metropolitana.

Na parte da França dentro da Europa os colégios abrirão amanhã às 8h (3h em Brasília) e fecharão às 19h (14h em Brasília) na maioria dos lugares, e às 20h (15h em Brasília) nas grandes cidades.

O social liberal Emmanuel Macron e a candidata da extrema direita Marine Le Pen disputam à presidência da França, em um segundo turno que parece favorável ao fundador do partido Em Movimento, conforme as pesquisas de intenção de voto.