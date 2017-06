Começa a contagem dos votos das eleições gerais no Reino Unido

Londres – A contagem de votos das eleições gerais no Reino Unido começou nesta quinta-feira após o fechamento dos colégios eleitorais, às 22h (horário local; 18h de Brasília).

Os primeiros resultados em distritos individuais são esperados para as 19h de Brasília, mas o resultado completo das 650 cadeiras em disputa no Parlamento só será conhecido na manhã desta sexta-feira.

Durante a madrugada será possível ter uma ideia clara sobre o ganhador, assim como os resultados de participação popular.

Mais de 46 milhões de pessoas estavam convocadas para ir às urnas e determinar que governo guiará as negociações com Bruxelas para estabelecer as condições de saída do país da União Europeia (UE).

O próximo governo enfrentará ainda a ameaça terrorista contra o Reino Unido, que sofreu três atentados em menos de três meses, incluindo o do último sábado, que matou oito pessoas e feriu 48.