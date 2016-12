Comandante sênior do EI na Síria pode ter sido morto

Beirute – Um dos principais comandantes do Estado Islâmico na Síria foi provavelmente morto em combate, à medida que jihadistas tentavam conter um avanço de forças sírias apoiadas pelos Estados Unidos em direção a uma represa estratégica no norte da Síria, informou nesta terça-feira o Observatório Sírio para Direitos Humanos.

O comandante conhecido como Abu Jandal al-Kuwaiti foi morto à medida que combatentes do Estado Islâmico tentavam afastar Forças Democráticas Sírias do vilarejo de Jabar, capturado pelos jihadistas na segunda-feira, disse o diretor do Observatório, Rami Abdulrahman.

O contra-ataque do Estado Islâmico, realizado durante a noite, fracassou. As Forças Democráticas Sírias, apoiadas pelos Estados Unidos e que incluem a poderosa milícia curda YPG, avançaram para cerca de 5 quilômetros dentro da represa, disse Abdulrahman.