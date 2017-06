Comandante do navio está entre os feridos na colisão no Japão

Washington – O comandante do destróier americano USS Fitzgerald, Bryce Benson, está entre os dois feridos, após uma colisão em alto mar com um cargueiro filipino, no Japão, onde sete membros da tripulação estão desaparecidos, segundo informou neste sábado a Marinha americana.

A força naval disse que ainda estão realizando buscas com helicópteros e embarcações os sete tripulantes do destróier.

A choque aconteceu às 2h30 no horário local (14h30 de sexta-feira em Brasília), a cerca de 100 quilômetros a sudoeste da cidade japonesa de Yokosuka, onde fica a sede da Sétima Frota americana.

A Marinha americana e a Guarda Costeira japonesa informaram que o cargueiro envolvido na colisão é o filipino ACX Crystal, de 222,6 metros de comprimento e 29.060 toneladas.

A Guarda Costeira japonesa está utilizando cinco embarcações e dois aviões nos trabalhos de resgate e busca dos desaparecidos, enquanto que os EUA enviaram um navio especializado em assistência médica.

O comandante da Frota do Pacífico, o almirante Adam Swift, disse que neste momento a prioridade é “a segurança do navio e dos nossos marinheiros”.

Além disso, o almirante agradeceu o apoio dos japoneses na ajuda após o acidente.