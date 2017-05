Com dados atualizados, Macron venceu com 66,10% dos votos

Paris – O candidato social liberal Emmanuel Macron obteve a vitória no segundo turno das eleições presidenciais francesas com 66,10%, frente a 33,90% de sua rival, a ultradireitista Marine Le Pen, com a apuração finalizada.

O Ministério do Interior atualizou esta manhã seus dados e detalhou em sua página na internet que o ex-ministro de Economia recebeu os votos de 20,75 milhões de eleitores, enquanto que a líder da Frente Nacional (FN) os votos de 10,64 milhões.

A abstenção, a mais alta desde 1969, foi de 25,44% e os votos em branco e nulos registraram um recorde, 11,47% do total.

Macron, que será o presidente mais jovem da República francesa aos 39 anos, atingiu seus melhores resultados em Paris, com uma percentagem próxima a 90%, e nos departamentos circundantes de Hauts-de-Seine e Val-de-Marne, nos quais em ambos os casos superou 80%.

Os que mais votaram na líder ultradireitista foram os eleitores de Aisne e de Pas-de-Calais, ambos no norte de França e com porcentagens superiores a 52%.