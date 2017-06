COI anuncia inclusão do nova modalidade nos Jogos de 2020

Lausanne – O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta sexta-feira uma série de novidades para os Jogos de Tóquio, em 2020. Além da inclusão de provas em algumas modalidades, a entidade definiu também alterações nos programas dos esportes, ampliando a disputa de provas femininas e de competições mistas.

Além da inclusão da escalada, do surfe, do skate, do caratê, do beisebol e do softbol, já anunciadas previamente, o COI definiu nesta sexta a entrada do basquete 3×3 no programa.

A disputa já havia sido avaliada para a Olimpíada do Rio, mas acabou rejeitada diante do desejo dos organizadores locais de que não ocorresse a ampliação do número de eventos.

Agora, no entanto, a aprovação veio. Por mais que seja uma modalidade ainda engatinhando e de pouco apelo mundial, a inclusão do basquete 3×3 tem a intenção de dar um apelo “jovem e urbano” aos Jogos, conforme informou o COI.

Por este mesmo motivo, a entidade decidiu também pela entrada da prova de estilo livre do ciclismo BMX, que participará de uma Olimpíada pela primeira vez em 2020.

“Estou muito feliz que a Olimpíada passará a ser mais jovem, mais urbana e incluirá mais mulheres”, declarou o presidente do COI, Thomas Bach. “O sonho de um caminho das ruas para os Jogos Olímpicos se tornou realidade para toda a comunidade do basquete”, considerou o secretário geral da Federação Internacional de Basquete (Fiba), Patrick Baumann.

Para o basquete 3×3 serão oito países na chave cada gênero e 64 atletas na disputa, entre homens e mulheres. Mesmo com a inclusão de novas provas, porém, a Olimpíada de Tóquio terá 10.616 atletas em 28 modalidades diferentes, 285 a menos do que no Rio, com as provas de atletismo perdendo 105 lugares e o levantamento de peso, 64.

A natação sofrerá um corte de 22 atletas, apesar da inclusão de três provas na modalidade: 800m livre masculino, 1500m livre feminino e revezamento 4x100m livre misto. O atletismo também terá a inclusão de uma prova, o revezamento 4x100m misto, assim como o judô, com a disputa de equipes mistas.

Como lidar com a redução de atletas em meio ao aumento no número de provas nos Jogos será algo que o COI terá de lidar nos próximos meses. “Acreditamos que o número de atletas é gerenciável dentro do esporte, enquanto prometemos manter a universalidade”, declarou o diretor esportivo da entidade, Kit McConnell.

Confira as novidades definidas nesta sexta pelo COI para os Jogos de Tóquio:

Natação: 800m masculino, 1500m feminino e revezamento 4x100m medley misto.

Tiro com arco: disputa de equipes mistas.

Atletismo: revezamento 4x400m misto.

Basquete: basquete 3×3 masculino e feminino.

Boxe: duas provas masculinas serão trocadas por provas femininas.

Canoagem: três provas masculinas serão trocadas por provas femininas.

Ciclismo BMX: prova estilo livre masculina e feminina.

Ciclismo de pista: prova Madison masculina e feminina.

Esgrima: prova por equipes masculina e feminina.

Judô: disputa de equipes mistas.

Remo: uma prova masculina será trocada por prova feminina.

Vela: a prova mista Multihull será trocada pela prova mista Foiling Multihull.

Tiro esportivo: três provas masculinas serão trocadas por provas mistas.

Tênis de mesa: disputa de duplas mistas.

Triatlo: disputa do revezamento por equipes mistas.

Levantamento de peso: retirada de uma categoria masculina.