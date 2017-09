COI acompanha de perto situação na Coreia do Norte

A seis meses dos Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul, o Comitê Olímpico Internacional (COI) indicou, nesta segunda-feira, que acompanha de perto a situação, após o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte no domingo.

“Evidentemente acompanhamos de perto a situação. Estamos em contato com todos os países envolvidos”, informou o COI em e-mail enviado à AFP.

Os preparativos dos Jogos de Pyeongchang, entre os dias 9 e 25 de fevereiro de 2018, “continuam segundo o plano previsto”, especificou o organismo.

“Mantemos excelentes relações com o comitê organizador. Esperamos grandes jogos dentro de alguns meses em Pyeongchang”, acrescentou o COI sobre evento, que vai ser disputado na cidade sul-coreana próxima à fronteira com a Coreia do Norte.

O regime de Pyongyang anunciou, neste domingo, ter testado com sucesso uma bomba de hidrogênio com potência muito maior que seus testes anteriores.