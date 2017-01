Cocaína é encontrada em bico de avião da AA em Miami

Um técnico de manutenção encontrou 14 quilos de cocaína no bico de um avião da American Airlines que havia viajado da Colômbia para Miami, informou a polícia do Estado norte-americano de Oklahoma na segunda-feira.

Sete tijolos da droga, cujo valor chega a pelo menos 200 mil dólares, foram descobertos na noite de domingo na base de manutenção da empresa em Tulsa, em Oklahoma, disse o escritório do xerife do condado de Tulsa em uma postagem no Facebook.

“Um técnico foi verificar a parte de eletrônicos… e parte do isolamento parecia nova. Ele a retirou e viu um dos tijolos”, disse o xerife.

O avião, um Boeing 757, partiu de Bogotá e pousou em Miami. A aeronave foi enviado a Tulsa para exames de manutenção porque a base de Miami estava muito movimentada, segundo a polícia.

A Agência de Repressão às Drogas dos Estados Unidos está investigando o incidente, segundo o xerife.

Nenhuma pessoa da companhia aérea estava disponível de imediato para comentar.