Cinturão de explosivos de terrorista de Barcelona é verdadeiro

Madri/Tarragona – O cinturão de explosivos encontrado entre os escombros do imóvel que servia de base para os terroristas dos atentados de Barcelona e Cambrils é autêntico, informaram nesta quarta-feira fontes da investigação.

A polícia catalã, que tinha confirmado o achado, decidiu analisá-lo para comprovar se era verdadeiro ou falso, como os usados pelos terroristas que foram mortos dias atrás.

Essa casa, situada em Alcanar (província de Tarragona), ficou destruída na quarta-feira depois de uma explosão, na qual morreram dois terroristas e outro foi detido.

Os trabalhos depois da explosão estão sendo realizados de forma muito meticulosa, de modo que podem durar semanas.

Segundo um documento assinado pelo juiz encarregado do caso, entre os restos foi encontrado um livro verde com o nome do imã Abdelbaki Es Satty, considerado o cérebro dos atentados, com uma nota manuscrita em árabe dirigida aos integrantes do grupo jihadista Estado Islâmico.

Também foi encontrada a carteira do imã e várias passagens de avião em seu nome com destino a Bruxelas.

Entre o material explosivo achado na casa estão 120 bicos de gás de butano, 500 litros de acetona e produtos como água oxigenada e bicarbonato para fabricar material explosivo, bem como uma grande quantidade de cravos.

Segundo o detido que ficou ferido com a explosão da casa, os explosivos eram preparados para atentar em monumentos de Barcelona e o imã estava disposto a morrer.