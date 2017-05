Cinco leões escapam de parque nacional na África do Sul

Joanesburgo – A polícia da África do Sul procura por cinco leões que escaparam do Parque Nacional Kruger, no nordeste do país e perto da fronteira com Suazilândia, o que poderia colocar em risco a vida de pessoas e animais, segundo informações divulgadas nesta terça-feira pela imprensa local.

Os cinco animais selvagens estão em liberdade e percorrem pela província de Mpumalanga, confirmou hoje a polícia, afirmando que está se esforçando para capturá-los o mais rápido possível.

Os leões escaparam do parque na manhã de segunda-feira e foram vistos por última vez sob uma ponte, na área de Mananga, bem próximo da fronteira com Suazilândia.

A polícia de Mpumalanga assegurou que os guardas-florestais do parque rastreiam a região para encontrar os animais, que segundo detalharam, tinham tentado caçar gado ao longo da estrada na noite passada.

Além disso, as condições meteorológicas estão dificultando os esforços nas buscas pelos leões. “O tempo está bastante chuvoso e nublado na região neste momento, mas poderemos utilizar um helicóptero mais tarde”, disse o porta-voz da Agência de Turismo e Parques de Mpumalanga, Kholofelo Nkambule.

As autoridades recomendaram que motoristas e pedestres fiquem em suas casas e tenham cuidado até que os animais sejam capturados.

Enquanto isso, a população local, que não é a primeira vez que enfrenta um caso deste tipo, brinca nas redes sociais sobre a fuga dos cinco leões com diversos memes.