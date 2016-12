Cidades do México tiveram Natal marcado por assassinatos

Sete pessoas foram assassinadas neste domingo quando celebravam uma festa familiar de Natal em Guerrero (sul), enquanto seis cabeças humanas foram encontradas em Michoacán (oeste) e nove pessoas morreram em Chihuahua (norte), informaram autoridades destes estados-chave do narcotráfico no México.

Homens armados com escopetas e armas curtas invadiram de madrugada uma casa de Puente del Rey, no município de Atoyac (Guerrero), e abriram fogo contra uma mulher e seis homens de entre 24 e 54 anos, indica um relatório da polícia estatal.

As vítimas, que estavam celebrando o Natal, eram três irmãos, seu pai, seu tio, assim como um homem e uma mulher que eram convidados.

Além disso, dois dos falecidos são dois policiais de Atoyac e outro agente da polícia estatal, disse Roberto Álvarez Heredia, porta-voz de Segurança do governo de Guerrero.

“Diante de uma casa se encontram as pessoas privadas da vida”, comentou à AFP o chefe regional da Polícia estatal, que pediu o anonimato por motivos de segurança.

As autoridades encontraram cápsulas de balas no local do crime, onde policiais e militares foram mobilizados.

As primeiras investigações indicam que os criminosos só pretendiam assassinar uma pessoa por vingança, disse Álvarez Heredia.

Enquanto isso, em Chihuahua nove pessoas foram assassinadas durante as celebrações de Natal, segundo as autoridades.

Cinco delas perderam a vida em Ciudad Juárez, entre elas três mulheres que foram previamente torturadas e um homem cujo corpo desmembrado foi encontrado em um baú abandonado na rua.

Já em Michoacán a procuradoria local reportou a descoberta de “seis cabeças humanas” pertencentes a homens em ruas do município de Jiquilpan.