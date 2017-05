Ciclone deixa 7 mortos e 60 mil casas danificadas em Bangladesh

Daca – O ciclone Mora deixou em sua passagem pelo sul de Bangladesh pelo menos sete mortos e 60 feridos, além de danificar 60 mil casas e afetar 56 mil famílias, segundo os últimos dados divulgados nesta quarta-feira à Agência Efe por uma fonte do governo.

O Mora, que chegou ontem ao país em forma de tempestade tropical, causou quatro mortes e deixou 60 feridos no distrito de Cox Bazar, outros dois mortos em Rangamati e um mais em Bhola, afirmou um porta-voz do Departamento de Gestão de Desastres, Naznin Shamina.

De acordo com Shamina, os danos à propriedade privada foram enormes, com pelo menos 19.768 casas que foram seriamente danificadas pelo ciclone e outras 38.112 ficaram parcialmente destruídas, sobretudo nos distritos de Cox Bazar e Chittagong.

Antes da chegada do ciclone, 2 milhões de pessoas tinham saído de suas casas, sendo que 500 mil delas foram para 3,8 mil refúgios.

O Programa de Preparação de Ciclones em Bangladesh disse à Efe que foram mobilizados 56 mil voluntários em 18 distritos, para que ninguém ficasse em situação “vulnerável”.

Uma das comunidades mais afetadas pela chegada do Mora foi a dos refugiados Rohingyas, que têm dois acampamentos com 33 mil pessoas na fronteira de Bangladesh com Myanmar, por onde entrou o ciclone.

Bangladesh é palco de ciclones duas vezes ao ano, entre abril e maio e outubro e novembro, respectivamente, devido à sua posição geográfica no Golfo de Bengala.