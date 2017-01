Chineses se indignam com ONU por mensagem de Ano Novo

Pequim – Milhares de internautas chineses expressaram seu mal-estar nas redes sociais pela felicitação que as Nações Unidas enviaram ao país por ocasião do começo do Ano Novo Lunar, ao incluir imagens de pobreza e guerras, algo que para a tradição oriental é símbolo de maus presságios.

A polêmica começou na noite de sexta-feira passada, poucas horas antes do começo do Ano do Galo, quando a conta oficial da ONU no Weibo (equivalente chinês do Twitter) enviou uma mensagem na qual pedia aos chineses que não esquecessem durante as festas dos que sofrem em outros lugares.

“Seu jantar de Festival de Primavera certamente será opulento, mas não esqueçam que há 800 milhões de pessoas no mundo que sofrem de fome e vivem em terrível pobreza”, afirmou a conta das Nações Unidas, que acompanhava a mensagem com a imagem de uma criança desnutrida.

A controvérsia continuou com outra mensagem via Weibo, na qual as Nações Unidas comparavam a alegria dos chineses acendendo fogos de artifício com as duras condições nas quais vivem pessoas em países castigados pela guerra.

As mensagens foram duramente criticadas nas redes sociais chinesas, onde mais de 10.000 comentários, a maioria condenatórios, acusavam a organização neste fim de semana de ser pouco sensível à tradição oriental, que nesta festividade procura não falar de coisas negativas.

“Por favor, sejam respeitosos com nossas tradições, não poderiam dizer algo lindo e guardar essas lições para o Natal?”, escreveu um dos internautas.

“Publiquem no Facebook e no Twitter e mostrem isso aos americanos”, respondeu outro, que recebeu 7.000 “curtidas” por seu comentário.

No primeiro dia do Ano Novo chinês (que este ano caiu neste sábado, 28 de janeiro) os moradores do gigante asiático evitam falar de coisas negativas, e passam o dia desejando felicidade, riqueza e bons augúrios a seus amigos e parentes, tanto pessoalmente como, desde há alguns anos, através das redes sociais.