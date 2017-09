China pede que Japão não aplique sanções à Coreia do Norte

Beijing – A China aconselhou o Japão a não impor sanções unilaterais à Coreia do Norte, disse o Ministro de Relações Exteriores chinês, Wang Yi.

Tais retaliações por parte do governo japonês poderiam vir após o regime de Pyongyang ter lançado, na terça-feira, um míssil balístico que sobrevoou o território japonês antes de cair no oceano.

O teste chegou a incentivar novos debates sobre a revisão do plano de defesa japonês, que durante anos foi pautado por políticas mais pacíficas.

“Sanções unilaterais não estão em linha com o espírito do Conselho de Segurança (da Organização das Nações Unidas) e não há base no direito internacional para elas”, disse, reforçando que o Japão não deveria fazer um erro de julgamento e adotar tais práticas.