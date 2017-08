China evacua mais de 4 mil pessoas por chegada do tufão Hato

Xangai – Mais de 4 mil pessoas foram evacuadas de várias províncias do sudeste da China por causa da chegada do tufão Hato, o 13º da temporada, informou nesta terça-feira a agência oficial “Xinhua”.

O tufão estava em cima do Mar do Sul da China pela manhã de hoje, a cerca de 620 quilômetros do sudeste da província de Cantão, e deve chegar à terra amanhã de manhã, afirmou o Centro Meteorológico Nacional da China (NMC) em comunicado.

Na província de Fujian, mais de 4 mil pescadores e suas famílias foram evacuados. As autoridades também proibiram a atividade e todos os barcos foram levados aos portos da região.

A expectativa é que o tufão provoque chuvas e vendavais na província, com uma velocidade máxima de 144km/h.

Cerca de 90 viagens de trem-bala que serão realizadas amanhã entre Shenzhen e cidades nas próximas de Fujian e Jiangxi foram canceladas.

O NMC emitiu hoje alerta laranja, o segundo mais alto de uma escala de quatro níveis, para quatro regiões – Guangdong, Fujian, Zhejiang e Taiwan – que serão afetadas por fortes chuvas e vendavais nos próximos dias.

O órgão recomendou que os governos locais tomem precauções contra possíveis desastres e pediu que os navios nas regiões voltem aos portos.