China confirma 3º caso de gripe aviária em humanos

Pequim – A China descobriu mais dois casos de infecção de gripe aviária em humanos, elevando o total da semana para três e despertando o temor de que o vírus mortal se espalhe, em um momento em que outras nações asiáticas se empenham em controlar surtos da doença.

As autoridades de saúde dos vizinhos Japão e Coreia do Sul estão lutando para conter epidemias de linhagens diferentes da gripe aviária, e suas indústrias de criação de aves se preparam para perdas financeiras pesadas.

Um homem diagnosticado com a cepa H7N9 da gripe aviária está sendo tratado em Xangai depois de viajar da província vizinha de Jiangsu, informou a Comissão Municipal de Saúde e Planejamento Familiar de Xangai em seu site na quarta-feira.

Cidade mais populosa da China, Xangai abriga mais de 24 milhões de habitantes.

O governo local de Jiangsu está buscando a origem da infecção, disse a autoridade de saúde provincial nesta quinta-feira.

Em Xiamen, cidade da província de Fujian, no leste chinês, as autoridades locais ordenaram a suspensão da venda de aves domésticas a partir desta quinta-feira no distrito de Siming depois que um homem de 44 anos foi diagnosticado com a gripe H7N9 no domingo, relatou a agência de notícias Xinhua no final da quarta-feira.

O paciente está recebendo cuidados em um hospital e se encontra estável, disse a Xinhua, citando o centro de prevenção e controle de doenças de Xiamen. A cidade tem uma população de cerca de 3,5 milhões de habitantes.