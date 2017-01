Chile diz que gripe aviária detectada em fábrica não é perigosa

O serviço de Agricultura e Pecuária do Chile (SAG) disse nesta sexta-feira que o tipo de gripe aviária detectado em uma fábrica de produção de perus na região central de Valparaíso não é altamente perigosa.

O surto foi detectado em uma unidade operada pela subsidiária da produtora de frangos Agrosuper. A SAG disse que irá abater cerca de 350 mil aves afetadas e irá colocar a área em quarentena para evitar que a doença se espalhe.

O SAG disse que testes de laboratório realizados em conjunto com o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal, localizado nos Estados Unidos, “confirmou que o vírus de gripe aviária detectado na unidade de perus na cidade de Quilpue é de baixa patogenicidade, significando que este caso representa baixo risco à saúde animal.”

O serviço acrescentou que os resultados permitem que as exportações do Chile continuem normalmente, após países como o Peru terem interrompido as importações de aves da nação vizinha.