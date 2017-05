Chefe de inteligência da Argentina é ligado a Odebrecht

Buenos Aires – O chefe da agência de inteligência da Argentina, Gustavo Arribas, está sendo novamente ligado ao escândalo de corrupção que envolve a Odebrecht.

O doleiro brasileiro Leonardo Meirelles disse nesta quinta-feira que a Odebrecht e a OAS pagaram quase US$ 850 mil a Arribas em 2013. Meirelles conversou com dois promotores argentinos por videoconferência.

O jornal argentino La Nación informou, no começo do ano, que a Odebrecht havia pago a Arribas cerca de US$ 600 mil por Meirelles.

Arribas negou os relatórios e disse que recebeu US$ 70 mil como parte de um acordo imobiliário no Brasil. No entanto, um juiz argentino o inocentou, recentemente, de qualquer irregularidade.