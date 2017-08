Chefe de infraestrutura da Colômbia renuncia após investigação

Bogotá – O chefe da agência nacional de infraestrutura da Colômbia, que está sob investigação por suspeita de ligação com o escândalo de corrupção da Odebrecht no país, se demitiu do cargo.

Luis Fernando Andrade, que anunciou a renúncia em comunicado na noite de quarta-feira, dirigiu a agência durante seis anos e era responsável pela concessão de projetos de rodovias, pontes e outras obras de infraestrutura na Colômbia.

Andrade está sob investigação como parte de um inquérito que apura um contrato de 5 trilhões de pesos (1,67 bilhão de dólares) assinado por um consórcio liderado pela Odebrecht para a construção da rodovia Ruta del Sol II. A Odebrecht admitiu ter pago propinas relacionadas ao projeto.

Andrade será substituído pelo atual vice-ministro das Finanças, Dimitri Zaninovich, de acordo com comunicado da Presidência.

Nesta semana um juiz colombiano decretou a prisão do ex-presidente da holding Corficolombiana, ex-sócia da Odebrecht, enquanto ele aguarda julgamento por suspeita de pagamento de propina.