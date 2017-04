Chefe da CE discutirá processo do Brexit com May na quarta-feira

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, abordará na próxima semana em Londres o processo de negociação do Brexit com a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou nesta quinta-feira uma porta-voz do executivo comunitário.

“Juncker viajará a Londres no dia 26 de abril convidado pela primeira-ministra May para discutir sobre o processo de negociações do Artigo 50”, indicou a porta-voz Mina Andreeva, ressaltando que o negociador europeu para o Brexit, Michel Barnier, formará parte da delegação europeia.

A visita do presidente do Executivo comunitário será realizada uma semana após o Parlamento britânico dar sua aprovação à antecipação das eleições proposta por May para o dia 8 de junho com o objetivo de se reforçar antes das negociações de divórcio com a UE.

Após o anúncio do adiantamento das eleições, os 28 já indicaram que ele não modifica seu calendário para o Brexit, cujas negociações reais começarão após as eleições, afirmou Juncker na quarta-feira depois de falar no telefone com May.