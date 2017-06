Catar felicita novo herdeiro saudita em plena crise diplomática

Cairo – O governo do Catar felicitou nesta quarta-feira o novo herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad Bin Salman, em plena crise diplomática entre os dois países.

O premiê catariano, o xeque Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Zani, enviou um telegrama de felicitação ao filho do rei Salman por ocasião da sua nomeação, segundo informou a agência oficial “QNA”.

A felicitação acontece no momento de maiores tensões na relação entre ambos países vizinhos, duas semanas depois de a Arábia Saudita, junto com outros países árabes, romper relações com Doha e acusar às autoridades catarianas de financiar o terrorismo.

O Catar negou as acusações, mas as autoridades do país afirmaram que estão abertas a negociar e não tomaram represálias contra os cidadãos dos países árabes.