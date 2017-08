Catalães apresentam ao Parlamento lei para ativar independência

Barcelona – Os partidos separatistas da Catalunha, maioritários no Parlamento regional, apresentarão hoje a lei que regularia os passos para a independência dessa região da Espanha.

Junts pel Sim (JxS), coalizão que governa a Catalunha, e os independentistas radicais da CUP, que apoiam o executivo no Parlamento regional, anunciaram a apresentação do projeto da chamada “Lei de Transitoriedade Nacional”.

Essa norma é a principal das leis que regulariam o marco legal para a “desconexão” da Espanha no caso de ganhar o “sim” no referendo independentista previsto para o dia 1º de outubro, ao qual o Governo espanhol e o Tribunal Constitucional se opõem.

Segundo informaram hoje em comunicado, os grupos parlamentares de JxS e CUP apresentarão seu projeto de lei em uma coletiva de imprensa.

Esta lei deve ser aprovada depois pelo Parlamento, ainda que não haja acordo entre os partidos que a promovem sobre a data da sua aprovação.

Enquanto que o PDeCAT, os mais moderados da coalizão JxS, se mostraram partidários de que a lei seja aprovada uma vez tenha sido realizado o referendo com uma eventual vitória do ‘sim’, o outro partido da coalizão, o ERC (republicanos de esquerda) e a CUP são favoráveis a que a norma seja aprovada em setembro, antes do eventual referendo.