Casal Obama deixa Washington no helicóptero presidencial

Washington – O agora ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua esposa, a ex-primeira dama Michelle, deixaram Washington nesta sexta-feira no helicóptero presidencial com destino à base aérea de Andrews, de onde embarcarão rumo a Palm Springs, no estado da Califórnia.

O casal Obama se despediu do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa, Melania, após a cerimônia de posse realizada nas escadarias do Capitólio.

Haverá um pequeno ato de despedida na base aérea de Andrews, nos arredores de Washington, onde se reunirão funcionários da Casa Branca, assessores e amigos do casal.