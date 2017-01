Casal e filha morrem esmagados por mais de uma tonelada de roupa

Um casal espanhol e uma de suas filhas, de 12 anos, morreram esmagados sob mais de uma tonelada de roupa que caiu em cima deles enquanto dormiam, informou neste domingo um jornal de Alicante, no leste do país.

A família guardava roupas em seu apartamento em Alicante para revendê-las, segundo a publicação do Diario Informacion.

A filha mais velha, de 18 anos, descobriu no sábado ao acordar que as estantes cheias de caixas com roupas haviam caído sobre as camas de seus pais e irmã.

A polícia e os bombeiros não conseguiram reanimar o casal e a menina, mortos debaixo de uma a duas toneladas de roupa, de acordo com o jornal.

Policiais e bombeiros de Alicante não puderam ser contactados neste domingo para darem mais detalhes sobre o lamentável acidente.