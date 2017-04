Casal britânico morre no mesmo dia após 77 anos de casamento

Londres – Os britânicos Joyce e Frank Dodd, de 97 e 96 anos, respectivamente, morreram no mesmo dia, em 8 de abril, em um hospital do condado de Kent, ao sudeste de Londres, depois de 77 anos de casamento, informou o jornal local “Kent Online”.

A família contou ao jornal que o casal faleceu com apenas 14 horas de diferença, depois que os enfermeiros juntaram as camas dos idosos para que pudessem dar as mãos para comemorar o aniversário de casamento.

Há alguns meses, Frank foi internado por causa de uma insuficiência cardíaca e semanas depois Joyce adoeceu, sendo internada no mesmo hospital, relata o jornal.

Segundo contou a “Kent Online” uma das filhas do casal, Angela Bonell, de 75 anos, sua mãe foi internada em um andar diferente do seu pai.

Por causa do 77° aniversário de casamento, os funcionários do hospital perguntaram à família se essa gostaria que eles fossem colocados em camas juntas para dar as mãos.

“Foi muito especial “, manifestou Bonell.

Às quatro da manhã de 8 de abril, morreu Frank e, apenas 14 horas depois, foi a vez de sua mulher.

Joyce e Frank, que tinham cinco filhos, 12 netos, dez bisnetos e dois tataranetos, se conheceram quando tinham 14 anos e se casaram após cinco anos de namoro.

A família quis informar esta história para pedir doações em memória dos idosos para a Fundação Britânica do Coração e para o Instituto de Pesquisa sobre o Câncer no Reino Unido.

Os filhos e netos do casal expressaram através de um comunicado que “Joyce e Frank desfrutaram de 77 anos de feliz casamento e nos últimos anos, quando a saúde de ambos piorou, continuaram cuidando o um do outro e foram juntos até o final”.