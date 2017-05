Casa onde cresceu Chávez é incendiada por manifestantes

Caracas – A velha casa onde o ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez passou parte de sua infância, na cidade de Barinas, foi incendiada nesta segunda-feira por manifestantes enfurecidos, em meio a violentos distúrbios que deixaram um jovem morto, vários escritórios públicos queimados, dezenas de comércios saqueados e uma base da Guarda Nacional atacada.

Dezenas de manifestantes, alguns com os rostos cobertos com camisetas, bloquearam com barricadas algumas das principais vias de Barinas, capital do Estado de mesmo nome no noroeste do país.

A casa onde viveu Chávez foi incendiada, segundo o deputado opositor Pedro Luis Castillo, que vive na cidade.

Castillo disse que também foram incendiadas as sedes regionais do Conselho Nacional Eleitoral, do governista Partido Socialista Unidos da Venezuela e um instituto estatal de moradia.

O deputado acrescentou que os manifestantes atacaram e tomaram uma base da Guarda Nacional.

Chávez (1959-2013) foi presidente do país entre 1999 a 2013. Após sua morte, o poder foi assumido por seu último vice, o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

O atual líder é alvo de críticas e grandes protestos, em meio a uma grave crise econômica.

Fonte: Associated Press