Casa Branca tentará marcar outra reunião entre Trump e Peña Nieto

Washington – A Casa Branca afirmou nesta quinta-feira que tentará marcar outra reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe do governo mexicano, Enrique Peña Nieto, que anunciou o cancelamento da visita que faria a Washington na próxima terça.

“Buscaremos uma data para marcar algo no futuro. Manteremos as linhas de comunicação abertas”, disse a jornalistas o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, após a decisão de Peña Nieto de suspender a viagem.

Trump ameaçou hoje cancelar essa reunião se o México não estiver disposto a pagar pelo muro que quer construir na fronteira, ao que Peña Nieto respondeu com a suspensão de sua viagem aos EUA.

“Se o México não está disposto a pagar o tão necessário muro, então seria melhor cancelar a iminente reunião (com Peña Nieto)”, afirmou Trump em sua conta pessoal no Twitter.

A resposta de Peña Nieto também chegou através do Twitter. “Esta manhã informamos à Casa Branca que não comparecerei à reunião de trabalho programada para a próxima terça-feira com o @POTUS”, escreveu o presidente mexicano.

No entanto, Peña Nieto reiterou a vontade do México “de trabalhar com os Estados Unidos para conseguir acordos em favor de ambas nações”.

Por sua parte, Spicer insistiu hoje aos jornalistas que Trump “foi muito claro em sua intenção de construir o muro e como seria pago”.

De acordo com Spicer, Trump atribui uma “grande importância” à relação com o México e, por isso, tinha convidado Peña Nieto à reunião na Casa Branca da próxima terça.