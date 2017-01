Casa Branca pede tempo para renovar site em espanhol

A equipe do presidente americano, Donald Trump, está trabalhando para reconstruir o site oficial da Casa Branca, incluindo sua página em espanhol – informou o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, nesta segunda-feira (23).

“Continuamos trabalhando para a reconstrução do site em várias áreas e nessa área. O pessoal de tecnologia está trabalhando dia e noite para ter tudo pronto o quanto antes”, disse Spicer, em entrevista coletiva.

“Acreditem em mim. Isso vai levar um pouco mais de tempo”, acrescentou.

Trump prestou juramento como 45º presidente dos Estados Unidos na última sexta-feira (20) e, nas horas seguintes, a página on-line da Casa Branca passou por uma completa reprogramação, com a inclusão de páginas especiais e o desaparecimento de outras.

No fim de semana, foram retiradas as seções referentes à política do governo anterior para a comunidade LGBT e para mudança climática.

Os links para acompanhar os atos do presidente ao vivo também foram removidos. Além disso, desapareceu a versão em espanhol do site oficial da Presidência.

A supressão dessa área provocou grande mal-estar no governo da Espanha, que reagiu por meio de seu ministro das Relações Exteriores, Alfonso Dastis.

“Lamentamos que tenha sido suprimida a versão espanhola desta página web. Não nos parece uma boa ideia”, declarou o ministro, em coletiva de imprensa após um encontro informal em Barcelona entre ministros de países da região do Mediterrâneo.

O gabinete de Trump é o primeiro dos Estados Unidos sem qualquer hispânico em quase 30 anos.

Segundo dados do Escritório do Censo americano de 2015, a população hispânica chega a 56,6 milhões de pessoas (17,6% do total), e 40 milhões de residentes nos Estados Unidos falam espanhol em suas casas, o que representa um aumento de 131% com relação a 1990.